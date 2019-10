Calciomercato Juventus: i bianconeri continuano a pensare a Isco. Sullo spagnolo c’è però anche l’interesse del Manchester City

Isco è da tempo un pallino della Juventus. Lo spagnolo sembra essere in uscita dal Real Madrid. I bianconeri potrebbero così sferrare l’assalto decisivo già la prossima estate. Ci sarebbe però da fare attenzione alla concorrenza, che, secondo le ultime indiscrezioni, potrebbe arrivare dalla Inghilterra e dalla Premier League.

Isco alla Juventus, Calciomercato: è sfida con il Manchester City

Infatti, secondo quanto rivelato dal ‘Daily Mail’, su Isco ci sarebbe anche il Manchester City. Il fantasista spagnolo, nonostante il ritorno in panchina di Zinedine Zidane, ha avuto pochissimo spazio a disposizione. L’ex Malaga è sceso in campo soltanto in quattro partite, complice anche l’infortunio al bicipite femorale che l’ha tenuto fermo a inizio stagione.

Il 27enne avrebbe bisogno quindi di una nuova avventura per rilanciarsi e per rimettersi in mostra. Sia la Serie A che la Premier League potrebbero essere il palcoscenico giusto per lui. Ora resta da capire chi tra Juventus e Manchester City farà il passo decisivo e determinante. La sensazione è che possa scatenarsi un vero e proprio duello di mercato. Il Real Madrid potrebbe avere l’ultima parola, accettando l’offerta più allettante. Il futuro di Isco sta comunque per essere deciso.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK