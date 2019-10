Juventus, ecco quando rientrano Douglas Costa e Ramsey

Douglas Costa e Ramsey sono ancora ai box. Ecco quando l’allenatore della Juventus Maurizio Sarri li avrà di nuovo a disposizione.

Dal punto di vista degli infortuni, questo avvio di stagione della Juventus è stato tutt’altro che fortunato. E, se alcun giocatori hanno finalmente recuperato, c’è ancora chi resta fermo ai box. Il riferimento è in primis a Douglas Costa e Ramsey.

Juventus, ecco quando torneranno Douglas Costa e Ramsey

Il brasiliano sembrava essere sulla via del ritorno, ma la guarigione clinica non sembra coincidere con quella agonistica. Le due cose infatti non coincidono, come perfettamente spiegato da Maurizio Sarri nel post partita di ieri. Douglas Costa, che sarebbe dovuto rientrare nel match di sabato contro il Lecce, potrebbe però rientrare definitivamente in gruppo soltanto la settimana prossima.

Le condizioni di Ramsey invece sembrano essere legate strettamente ai suoi infortuni passati, che lo stanno limitando nel suo pieno recupero. All’ex Arsenal mancherebbe infatti il ritmo partita. Difficile che siano forzati i tempi, in quanto il rischio è senza alcun dubbio quello di una ricaduta. Il gallese sarà giudicato giorno dopo giorno. La buona notizia è comunque data dal fatto che gli esami sono tutti negativi. Ma per il match contro il Lecce la sua presenza è tutt’altro che certa.

