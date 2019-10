N’Golo Kanté sembra allontarsi dalla Juventus. Il centrocampista francese non sarebbe un obiettivo primario dei bianconeri.

Gli arrivi di Rabiot e Ramsey sembrano non escludere altri arrivi a centrocampo in casa Juventus. La società bianconera continua dunque a guardarsi attorno alla ricerca dell’innesto giusto e che possa alzare la qualità in mediana. Un nome caldo, stando a quanto filtrato nelle ultime settimane, potrebbe essere quello di Kanté.

Kanté alla Juventus, Calciomercato: il francese si allontana

A stravedere per il mediano dei transalpini sarebbe soprattutto Maurizio Sarri, che lo ha allenato nella sua esperienza della passata stagione al Chelsea. Il rapporto tra i due sarebbe rimasto idilliaco. Stando però a quanto riportato da ‘Sky Sport’, la pista però sarebbe freddissima e non ci sarebbe alcun tipo di conferma, ma arriverebbero soltanto smentite categoriche. Non ci sarebbe quindi alcuni tipo di contatti tra le due società.

D’altronde il contratto di Kanté andrà in scadenza nel giugno del 2023. Difficilmente i londinesi si lasceranno scappare il centrocampista francese. La Juventus non sembrerebbe così aver in lui il primo obiettivo. Sarri quindi difficilmente avrà il suo pupillo. In casa bianconera si punterà a un altro rinforzo? Non resta che attendere i prossimi mesi per scoprire qualcosa in più e per avere qualche risposta.

