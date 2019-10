Pagelle Inter Borussia Dortmund, tutti i voti della partita

Pagelle Inter Borussia Dortmund: tutti i voti del match di San Siro, valido per il girone F della Champions League 2019/2020.

Ultima spiaggia. Poteva tranquillamente essere definita così, poco prima del fischio d’inizio, Inter Borussia Dortmund. I nerazzurri infatti dovevano assolutamente vincere per non dire addio alla qualificazione agli ottavi di finale di Champions League. Ecco le pagelle del match di San Siro.

Handanovic 6

Godin 6.5

De Vrij 6

Skriniar 7

Candreva 6

Gagliardini 6.5

Brozovic 6

Barella 6

Asamoah 6.5

Lautaro Martinez 6.5

Lukaku 6

Pagelle Inter Borussia Dortmund, i migliori e i peggiori del match

A San Siro l’Inter, come detto, aveva praticamente l’obbligo di portare a casa i tre punti e la vittoria. I nerazzurri, dopo il ko contro il Barcellona e il pari casalingo contro lo Slavia Praga, non potevano più commettere errori e passi falsi. La tensione quindi era davvero ai massimi livelli. I teutonici però sono sempre stati un avversario di altissimo livello, come dimostrato dalla rosa a disposizione di Favre. Witsel, Sancho, Hazard e Goetze: questi sono soltanto alcuni dei nomi con cui se la sono dovuti vedere i meneghini.

Antonio Conte ha voluto puntare molto sulle qualità e la voglia di rivalsa di molti sui giocatori. Gli occhi erano in primis tutti puntati su Romelu Lukaku. L’ex attaccante del Manchester United aveva in mano le chiavi del reparto offensivo. Attenzione però anche a Lautaro Martinez. L’argentino sembra esser definitivamente sbloccato e può davvero rappresentare l’arma in più in questo tipo di sfide. Da non sottovalutare però nemmeno la fase difensiva, visto il livello del Borussia Dortmund, con il muro formato da de Vrij, Godin e Skriniar. L’olandese, l’uruguaiano e lo slovacco avevano il compito di non far correre troppi rischi ad Handanovic. Difesa e attacco: la vittoria e il proseguimento del sogno europeo passa irrimediabilmente da questi due aspetti. In casa Inter questo non si può non sapere

