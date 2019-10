Rabiot al Tottenham, Calciomercato Juventus: futuro in Premier League

Adrien Rabiot potrebbe già lasciare la Juventus nel calciomercato di gennaio? Il suo futuro potrebbe già essere in Premier League, ma Sarri che ne pensa?

Il Tottenham vorrebbe portare in Premier League Adrien Rabiot della Juventus, arrivato nell’ultima sessione di calciomercato a parametro zero dopo essersi svincolato dal Psg a seguito di un’annata da separato in casa. Il suo inizio di stagione, però, sebbene nelle ultime due uscite sia stato visto in netta crescita, non sta convincendo né i tifosi né la società.

Rabiot al Tottenham, Calciomercato Juventus: offerta dall’Inghilterra

Il ragazzo classe 1995 francese potrebbe essere sfruttato per compiere un’importantissima plusvalenza dopo pochissimi mesi dal suo arrivo: se arrivasse dal Tottenham alla Juventus per Rabiot un’offerta importante di oltre 40 milioni di euro potrebbe partire dopo soltanto sei mesi.

Quel che è certo, però, è che Maurizio Sarri sta notando tutto il suo talento e tutta la sua crescita partita dopo partita. I tifosi vorrebbero vederlo maggiormente al centro del gioco ma allo stesso tempo il minutaggio è quello che è. Ieri sera contro la Lokomotiv Mosca ha fatto vedere ottime cose, così come contro il Bologna dove è partito da titolare.

Gli Hotspur stanno facendo un pensierino sul ragazzo francese che oggi ha 24 anni, ma ormai il tecnico dei bianconeri non lo considera, almeno per il momento, un titolare. Gli farà cambiare idea?

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK