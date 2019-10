Lecce Juventus probabili formazioni, ecco i dubbi di Maurizio Sarri in vista della gara del Via del Mare di Lecce. Ecco cosa accadrà.

Ecco i possibili schieramenti:

Lecce (4-3-2-1): Gabriel; Meccariello, Rossettini, Lucioni, Calderoni; Majer, Tachtsidis, Tabanelli; Mancosu, Falco; Babacar

Juventus (4-3-1-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, de Ligt, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi; Higuain, Cristiano Ronaldo

Lecce Juventus probabili formazioni, i dubbi di Sarri

Le probabili formazioni di Lecce Juventus ci mostrano come cambierà poco, ma qualcosa di diverso ci sarà rispetto alle ultime partite. In campo infatti rivedremo sul battente di destra Danilo con Juan Cuadrado fermo un turno per riprendersi dopo un periodo davvero pieno di emozioni.

Davanti invece Federico Bernardeschi sarà preferito a Rodrigo Bentancur e Gonzalo Higuain a Paulo Dybala. I bianconeri sono dunque alla ricerca di un risultato davvero molto importante per continuare a prolungare una striscia di risultati fino a questo momento convincente.

