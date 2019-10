Calciomercato Juventus, i portieri verso il rinnovo

Calciomercato Juventus: in casa bianconera si pensa ad alcuni rinnovi. Il reparto interessato potrebbe essere quello dei portieri.

Obiettivo rinnovi. Questo è il pensiero che sembra dominare in casa Juventus. Oltre quelli più importanti, in primis quello di Dybala, Paratici starebbe comunque lavorando reparto per reparto. L’attenzione sarebbe in questo momento tutta sui portieri.

Calciomercato Juventus, Buffon e Pinsoglio verso il rinnovo?

Secondo quanto rivelato e riportato da ‘Gazzetta.it’, due estremi difensori potrebbero prolungare il loro legame con la Juventus. Tra questi c’è sicuramente Gigi Buffon, che potrebbe rinnovare per un altro anno. Lo stesso discorso potrebbe valere per Carlo Pinsoglio, che compirà trent’anni nel prossimo mese di marzo. E potrebbe essere proprio lui uno dei veterani a formare il gruppo base almeno per un’altra stagione. Anche lui andrà n scadenza a fine anno, ma potrebbe arrivare il suo rinnovo.

Il calciomercato Juventus potrebbe quindi partire da alcune conferme. A dirlo è stato Paratici: “Sui rinnovi dei giocatori ultra trentenni, noi pensiamo siano utili all’equilibrio della nostra squadra e del nostro spogliatoio. Abbiamo 24 giocatori e 7-8 hanno più di trent’anni. Noi comunque pensiamo che per essere competitivi non basti essere giovani, bravi e forti, ma serva anche un contributo d’esperienza. Quanto successo in questi anni ciha dato ragione”.

