Chiellini si ritira, Juventus: “Ecco quando dirò basta”

Giorgio Chiellini si ritira. A rivelarlo è lo stesso calciatore della Juventus ora infortunato e con la voglia di raccontare la fine della sua carriera.

Il ragazzo a La Gazzetta dello Sport ha specificato: “La Juventus per me è come una famiglia. A tutte le persone che arrivano io dico sempre che si sentiranno a casa. La vicinanza della famiglia Agnelli è fondamentale. Quanto giocherò ancora? Un paio d’anni, non di più. Mi piacerebbe fare una carriera da dirigente. Con calma però perché l’errore è quello quando smetti di pensare di essere pronto e di sapere tutto. La vita da allenatore però non mi fa impazzire”.

Chiellini si ritira e torna a parlare anche di diversi calciatori della Juventus: “Higuain? È raro trovare un numero 9 così generoso. Vive per il gol. Voleva rimanere a tutti i costi e l’ha detto dal primo giorno. Sono sempre vicino cercando di stimolarlo giorno dopo giorno. Uno dei difetti che ha infatti è che si butta giù quando le cose non vanno”.

Poi si passa a parlare anche di Paulo Dybala: “E’ uno molto silenzioso, un ragazzo d’oro. Non parla tanto, ma fa in campo e lo dimostra giorno dopo giorno. Se gioca prima punta può fare anche 20 gol, ma se lo schieri da centrocampista ne fa anche 5 e va bene. E’ voluto rimanere, ci teneva”.

