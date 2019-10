Tonali è un nome che interessa alla Juventus in ottica futura. E i bianconeri pensano a una strategia per arrivare al classe 2000.

Gennaio si sta avvicinando a piccoli passi. E gennaio vuol dire anche e soprattutto calciomercato. In casa Juventus si pensa a dei rinforzi importanti e di livello in ottica futura. Un nome caldo potrebbe essere senza alcun dubbio quello di Tonali. Il centrocampista del Brescia è infatti un vero e proprio pallino di Paratici.

Tonali alla Juventus, Calciomercato: la strategia dei bianconeri

A preoccupare per Tonali, che sta stupendo tutti nella sua stagione d’esordio in Serie A. è soprattutto l’altissima concorrenza. Sarebbero tante infatti le squadre che punterebbero al classe su tutte. La più attiva potrebbe essere la Fiorentina, ma occhio anche a Inter Napoli, Roma e Psg.

Come svelato però da ‘Calciomercato.com’, la Juventus, con in prima fila Paratici, avrebbe deciso di sferrare l’assalto, cercando di anticipare i tempo. Lo scatto decisivo e finale dovrebbe esserci la prossima estate, quando il presidente del Brescia Massimo Cellino sarà molto probabilmente disposto a cedere il suo giocatore, dopo aver alzato il muro nella scorsa finestra di mercato. Insomma, la Vecchia Signora sembra esser destinata a partire in prima fila. Il gioiello Tonali è di quello da non lasciarsi sfuggire.

