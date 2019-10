Lecce Juventus diretta streaming, dove vedere la partita online

Diretta streaming Lecce Juventus: dove vedere la partita dei bianconeri in diretta tv e online live. La fanno vedere su Sky o DAZN? Info utili news.

Dopo la pausa per le Nazionali, la gara contro il Bologna ed il successo nel derby d’Italia, i bianconeri di Maurizio Sarri sono chiamati a non perdere punti importanti in casa del neopromosso Lecce che sta mettendo in campo un buon gioco al netto di risultati non particolarmente soddisfacenti. Il suo percorso, però, lo sta facendo ed anche bene: ecco delle info utili su come vedere la partita in diretta tv e live streaming online.

Lecce Juventus streaming online: diretta tv live

In molti si chiedono se Lecce Juventus sia visibile su Sky o DAZN. La risposta corretta è il satellite di Murdoch a partire dalle ore 15:00.

Questo per quanto concerne la diretta tv, mentre se vorrete seguirla in streaming live online, sarà possibile vedere la gara della Vecchia Signora su Sky Go, il servizio riservato agli abbonati che permetterà di seguire la gara di Serie A, anticipo della nona giornata, su pc, tablet e smartphone.

Questa è una possibilità di streaming gratis online solo se hai già attivo un abbonamento a Sky in essere e soltanto se il tuo dispositivo è già loggato e registrato.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK