Lecce Juventus Probabili Formazioni dell’anticipo della nona giornata di Serie A 2019-2020: Maurizio Sarri fa turn-over e da’ spazio ad alcune “riserve”.

Sulla carta la sfida che si giocherà questo pomeriggio alle ore 15:00 allo stadio di Via Del Mare non sembra esserci nemmeno. Il calcio, però, regala spesso delle sorprese, molto più di quanto immaginiamo. Vedendo come sono scesi in campo i bianconeri contro l’Inter nel Derby d’Italia, però, per Liverani ed i suoi uomini sarà davvero dura.

Probabili Formazioni Lecce Juventus: chi gioca? Sarri fa turn over

Le ultimissime news riguardo alle probabili formazioni di Lecce Juventus parlano, chiaramente, di un Maurizio Sarri che farà un ampio turn-over per dare spazio a coloro che in questo inizio di stagione hanno trovato meno spazio.

Per questo motivo ci sarà sicuramente Buffon in porta, mentre in difesa c’è un ballottaggio tra Rugani e Demiral per un posto accanto De Ligt.

In difesa, invece, dovrebbe tornare Danilo dal 1′, mentre a sinistra potrebbe essere riproposto Matuidi. A centrocampo Bentancur sarà in cabina di regia, con Emre Can e Khedira ai suoi lati.

Sulla trequarti, invece, Bernardeschi partirà dal 1′, mentre in avanti riposerà Cristiano Ronaldo: spazio alla coppia tutta argentina composta da Dybala ed Higuain.

Lecce (4-3-3): Gabriel; Rispoli, Rossettini, Lucioni, Calderoni; Imbula, Petriccione, Majer; Falco, Babacar, Mancosu. Allenatore: Fabio Liverani.

Juventus (4-3-1-2): Buffon; Danilo, Bonucci, Rugani, Matuidi; Emre Can, Bentancur, Khedira; Bernardeschi; Dybala, Higuain. Allenatore: Maurizio Sarri.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK