L’infortunio di Douglas Costa preoccupa i tifosi della Juventus. Quando torna il brasiliano che ormai non si vede in campo da oltre un mese?

L’ex Bayern Monaco si era fermato per un problema muscolare all’inizio di Fiorentina Juventus, gara disputata il 14 settembre scorso e terminata col risultato finale di 0-0. Un ko che sembrava poter tenere il calciatore lontano dal campo per un mese ma che al momento non ha dato tregua a Flash. Siamo infatti arrivati a un mese e mezzo preciso da quel problema e del calciatore nessuna traccia tra i convocati.

Infortunio Douglas Costa, quando torna il brasiliano?

Accanto all’infortunio di Douglas Costa c’è anche un po’ la paura di capire come è cambiata la squadra in queste ultime settimane. La Juventus aveva iniziato la stagione con il 4-3-3 tanto caro a Maurizio Sarri che prevedeva un ruolo da titolarissimo per lui a destra nel tridente offensivo.

Poi però le cose sono cambiate con Aaron Ramsey e Federico Bernardeschi che si sono alternati dietro alle punte nel nuovo 4-3-1-2. Un modulo questo che ha dato garanzie ma che difficilmente permetterà una collocazione facile proprio a Douglas Costa. Non può giocare né da trequartista né tantomeno da seconda punta. Nonostante questo sappiamo bene che Sarri troverà una collocazione utile a un giocatore stratosferico.

Ora però è tempo di aspettare il suo recupero a pieno, per poter capire quanto tempo ci vorrà per rivederlo al massimo. Non è da escludere che magari già nelle prossime partite possa tornare almeno tra i convocati. Per rivederlo titolare però ci vorrà ancora un po’ di tempo anche se c’è la certezza che il ragazzo possa dare il suo contributo ancora una volta alla causa bianconera.

