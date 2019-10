L’infortunio di Pjanic crea preoccupazione in casa Juventus. Il bosniaco si è fermato nella gara contro il Lecce e si teme che per lui ci sia uno stop abbastanza importante.

Il calciatore ex Roma infatti è uscito per un problema muscolare all’inguine in quel del Via del Mare. Oggi dovrebbero arrivare le prime risposte dagli esami strumentali, ma il rischio di perderlo per almeno un mese è concreto. Col Genoa mercoledì sicuramente non ci sarà con al suo posto Rodrigo Bentancur o Emre Can. Oggi il calciatore non si è allenato coi suoi compagni.

Infortunio Pjanic, grande apprensione in casa Juventus

Peccato per l’infortunio di Pjanic, visto che il bosniaco fino a questo momento era stata la vera arma in più di Maurizio Sarri. In mezzo al campo ha dettato i tempi, dimostrando di avere fisicità e tecnica oltre anche che una serie di gol in grado di regalare diverse vittorie. Il ragazzo si era già fermato a Firenze, non accusando poi un problema così insormontabile. Tornato in campo poi non si era fermato un attimo.

Forse questo è il miglior momento per ritirare il fiato per il calciatore perché anche se ci sono tante partite ravvicinate non ci saranno sfide così complicate da far temere che i bianconeri possano necessitare per forza del suo apporto. Rapido e tecnico lascerà la maglia da titolare a Rodrigo Bentancur che però fino a questo momento ha giocato più da interno di sinistra che da regista basso. Attenzione anche ad Emre Can, completamente recuperato e titolare col Lecce, che quel ruolo, anche se con caratteristiche diverse, l’ha già fatto diverse volte sia al Liverpool che alla Juventus.

