Juventus, la difesa è un problema: Sarri lancia l’allarme

Maurizio Sarri lancia l’allarme per la difesa della Juventus: la squadra subisce tanti gol, troppi, ed i bianconeri hanno un problema. I numeri della crisi.

I numeri della crisi della Juventus in difesa parlano chiaro: una media di un gol subito a partita circa, ma qualcosa non funziona ed i numeri non mentono. 8 reti subite in 9 partite giocate in Serie A, 11 su 12 se allarghiamo lo sguardo anche alla Champions League.

Juventus, difesa in allarme: i numeri del problema

Il problema, però, non può essere circoscritto a colui che, in questi giorni, è stato considerato l’unico colpevole: De Ligt. La causa di queste -pessime- statistiche vanno ricercate nel fatto che l’intero reparto arretrato non sembra funzionare al meglio. Anzi.

Al contrario, il problema è proprio nell’atteggiamento difensivo generale della squadra che, a differenza di quanto accaduto con Allegri, ha adottato un approccio totalmente diverso.

Non più difesa arroccata dietro, ma, come si dice in gergo, “che si difende in avanti” adottando un atteggiamento decisamente più offensivo, sempre alla ricerca del recupero del pallone in tempi stretti, con un pressing sul portatore di palla davvero importante che, se da una parte garantisce un recupero del pallone immediato, dall’altra parte crea non pochi problemi quando questo non accade.

Insomma, ancora una volta dobbiamo ripeterlo: ci vuole tempo per far sì che i giocatori della Juventus in difesa apprendano a pieno questo nuovo modo di difendere.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK