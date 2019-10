Allegri, anche l’Arsenal pensa all’ex tecnico della Juventus

Massimiliano Allegri è ancora alla ricerca di una panchina. E anche l’Arsenal starebbe pensando all’ex allenatore della Juventus.

Sono passati ormai più di 4 mesi dal divorzio tra Massimiliano Allegri e la Juventus, ma l’ex tecnico dei bianconeri è ancora alla ricerca di una panchina. Al livornese sono tante accostate tante squadre, a partire dal Manchester United, vista la situazione tutt’altro che solida di Solskjaer. Ed è proprio in Inghilterra che ci sarebbe un altro club interessato al toscano.

Allegri, spunta anche l’Arsenal

Infatti, secondo quanto riportato e rivelato dalla stampa britannica, ci sarebbe un’altra pretendente per Allegri, ossia l’Arsenal. Il club londinese avrebbe l’obiettivo di provare a insidiare Manchester City e Liverpool nella lotta per vincere il campionato a partire già dalla prossima stagione. Il buon Max, secondo la dirigenza dei Gunners, sarebbe l’uomo giusto e rappresenterebbe il profilo ideale. La trattativa quindi potrebbe entrare nel vivo nei prossimi mesi.

Nelle scorse settimane l’ex tecnico della Juventus era stato accostato al Real Madrid, vista la situazione tutt’altro che solida di Zidane. Insomma, il futuro di Allegri e in continua evoluzione. Il buon Max sembra esser destinato a tornare in panchina il prima possibile. E chissà che questa non possa essere in Premier League.

