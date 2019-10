Inter Brescia streaming: come vedere la partita in diretta tv e online

Tutte le info utili su come vedere la partita Inter Brescia in streaming online ed in diretta tv live: la trasmettono su Sky o Dazn?

La partita Inter Brescia sarà visibile in diretta tv su Sky Sport Serie A ai canali: 202 e 249 del satellite di Murdoch e 473 e 483 del Digitale Terrestre. Inoltre si potrà guardare su Sky Sport al canale 251. La partita dei nerazzurri non sarà visibile su Dazn.

Tutti i tifosi nerazzurri potranno vedere Inter Brescia in streaming su Sky Go scaricando l’app oppure attraverso il sito ufficiale su pc, tablet e smartphone. Sarà possibile guardare la partita in diretta live online su Internet anche su Now Tv: basterà semplicemente acquistare i pacchetti.

Inter Brescia streaming online: diretta tv Sky o Dazn?

Dopo l’inaspettato pareggio contro il Parma, che ha creato attorno ai nerazzurri non poche polemiche, Antonio Conte rimane in Lombardia: Inter Brescia è una partita fondamentale per riprendere il cammino che porta al primo posto della Juventus. Non sarà semplice in quanto le Rondinelle hanno dimostrato di essere una squadra tosta da affrontare.

La loro organizzazione tattica, in aggiunta alla loro compattezza e ad un Tonali che sta sempre più facendo la differenza, fanno dei padroni di casa, soprattutto tra le mura amiche, un vero e proprio avversario da non sottovalutare.

I nerazzurri, inoltre, devono fare i conti con un Lukaku che, se da una parte continua a segnare con buona continuità, dall’altra parte sembra essere meno incisivo rispetto all’avvio di stagione, così come il turn-over effettuato -in parte- contro il Parma.

Alcuni elementi come Gagliardini, Bastoni e Biraghi, infatti, non sembrano forse ancora pronti per certe maglie in determinati palcoscenici. Staremo a vedere che cosa accadrà in questo match, dove torneranno in campo tutte le prime libere. Staremo a vedere che cosa accadrà in questa gara: noi vi abbiamo dato tutte le info utili sullo streaming Inter Brescia e su come vederla in diretta tv e online su Internet in maniera 100% legale.

