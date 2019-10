Mancano poco meno di 48 ore a Juventus Genoa. Gli uomini di Thiago Motta faranno i conti delle assenze pesanti e importanti.

Juventus Genoa sarà uno dei match più interessanti del mercoledì della decima giornata di Serie A. I bianconeri vogliono ripartire dopo il pari sul campo del Lecce, ma occhio ai liguri, reduci dalla bella vittoria in rimonta con il Brescia.

Juventus Genoa probabili formazioni, quattro assenze pesanti

I rossoblu, che hanno l’obiettivo di scalare la classifica dopo un inizio campionato a dir poco complicato e difficile, per la sfida dell’Allianz Stadium dovranno però fare i conti con quattro assenze pesanti. Nelle file del Genoa infatti mancheranno Criscito, Favilli, Sturaro e Pajac. Le buone notizie per Thiago Motta arrivano dal fatto che non ci sarà alcun squalificato.

Il modulo dovrebbe essere il 4-2-3-1, con Pandev e Kouamé che dovrebbero trovare spazio dal primo minuto alle spalle dell’unica punta Pinamonti. Insomma, Juventus Genoa potrebbe davvero rivelarsi una partita interessante. Nonostante le importanti assenze in casa rossoblu.

