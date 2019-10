Mario Mandzukic è sempre più lontano dalla Juventus ed è sempre più vicino al Manchester United: per il croato questa è l’unica pista possibile.

Mario Mandzukic è, come sappiamo, ormai totalmente fuori dal progetto della Juventus di Maurizio Sarri. Lo scriviamo da tanto tempo ma oggi arriva un aggiornamento importante riguardo al Manchester United e, più in generale, sulla sua nuova destinazione per gennaio.

Mandzukic al Manchester United, Calciomercato Juventus: una sola pista

Le ultimissime news di calciomercato infatti parlano di una sola pista possibile: quella che porta ai Red Devils. Tutte le altre piste estere che portano a campionati minori, ma molto remunerative, sembrano definitivamente scartate: c’è solo quella che porta in Premier League.

Nelle ultime ore si era parlato anche di un possibile ritorno in Bundesliga al Bayern Monaco ma anche questa strada che avrebbe riportato a casa la punta non sembra aver trovato conferma, mentre i contatti con l’Al-Duhail non sembrano stuzzicare il nazionale croato.

Insomma, al momento lo United è l’unica pista calda che potrebbe letteralmente infiammarsi già a gennaio, con Solskjaer che rimane comunque in bilico ma che, allo stesso tempo, accetterebbe di buon grado l’arrivo del ragazzo, ormai fuori dal progetto bianconero sia del presente sia del futuro.

In estate, poi, con l’arrivo di Massimiliano Allegri sempre più probabile in Inghilterra, tutto diventerà immancabilmente più semplice vista la stima reciproca tra i due. Mandzukic allo United è un affare in divenire.

