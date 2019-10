Pagelle Brescia Inter, i voti: un top player delude ancora

Tutti i voti e le pagelle Brescia Inter, secondo anticipo della decima giornata del campionato di Serie A 2019-2020: un top player stecca ancora.

Brescia Inter è stato il secondo anticipo di questo turno infrasettimanale della Serie A. Un match avvincente e molto godibile quello andato in scena allo stadio Rigamonti. Ecco le pagelle della sfida.

Alfonso 6

Cistana 5,5

Gastaldello 5,5

Mangraviti 5,5

Sabelli 6,5

Bisoli 6

Tonali 6

Romulo 6

Mateju 5,5

Balotelli 5,5

Donnarumma 5,5

Pagelle Brescia Inter ci portano ad analizzare i voti dei nerazzurri di Antonio Conte.

Handanovic 6

Godin 6,5

De Vrij 6,5

Skriniar 6,5

Candreva 6

Gagliardini 6

Brozovic 6 5

Barella 6

Asamoah 5,5

Lukaku 7

Lautaro Martinez 7

Pagelle Inter Brescia, voti: top e flop partita

Nella lista dei voti dei nerazzurri troviamo senz’altro qualche giocatore che ha deluso e qualcuno che, al contrario, ha fatto piuttosto bene.

Di certo colui che sta facendo la differenza quest’anno è soprattutto Antonio Conte, l’allenatore che al suo arrivo è stato tanto odiato dalla tifoseria della Juventus, mentre tra le fila dei nerazzurri è stato accolto da una parte con gioia ma dall’altro con un po’ di timore per il suo relativamente recente passato ed il suo “cuore” bianconero.

I suoi risultati, però, parlano molto più del suo passato: come ha detto più volte, è un professionista vero e darà tutto per questa squadra. Oltre a rivalutare giocatori finiti un po’ al margine del progetto precedente, come D’Ambrosio e Ranocchia, la forza di Conte è stata quella, soprattutto, di riuscire a convincere un vero e proprio top player come Lukaku a trasferirsi in Serie A.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK