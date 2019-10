Pjanic infortunio oggi, Juventus: news sul rientro del centrocampista

L’infortunio di Pjanic ha spiazzato non poco la Juventus, ma le ultime news sul rientro del centrocampista bosniaco sono buone: ecco quando torna.

Arrivano buone notizie, anzi ottime, per quanto concerne l’infortunio di Miralem Pjanic oggi. Il centrocampista della Juventus, infatti, si era infortunato ed aveva fatto preoccupare non poco tutti i tifosi bianconeri e non solo. Lo staff medico, però, ha tranquillizzato tutti: nessuna lesione per lui, secondo quanto scrive La Gazzetta dello Sport. Ecco quando rientra, le ultime news.

Pjanic infortunio, news rientro oggi, Juventus: le ultime

Contro il Genoa sabato sera non ci sarà Miralem Pjanic: la Juventus e Maurizio Sarri hanno deciso di non rischiarlo per preservarlo per la Champions League ed i prossimi impegni. Dovrebbe tornare a disposizione, salvo imprevisti, per la prossima partita o, al più, nel derby di Torino.

Al suo posto, quindi, mercoledì sera ci sarà Rodrigo Bentancur, che sta dando garanzie importantissime in termini di rendimento, personalità e rendimento, come ampiamente dimostrato in un palcoscenico importante come la Champions League e non solo.

