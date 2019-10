Cristiano Ronaldo, Juventus Genoa: “Ecco perché sono contento”

Cristiano Ronaldo, Juventus Genoa: le parole di Cr7

Cristiano Ronaldo ha parlato alla fine della gara a Sky Sport: “Sono molto felice per questa vittoria contro una squadra molto organizzata. Questa è la Juventus che tiene fino alla fine, dobbiamo provarci così. Abbiamo segnato alla fine perché volevamo farlo. Sono davvero soddisfatto. Difficoltà? Penso che passava il tempo e si è creata ansia che non riuscivamo a vincere. Sapevamo di essere scivolati in seconda posizione in classifica, sapevamo di dover soffrire e ci era presa un po’ d’ansia. Siamo contenti per i tre punti.”

