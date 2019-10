Juventus Genoa streaming, diretta live: come seguire la partita online

Juventus Genoa streaming, diretta live: ecco come seguire la partita dell’Allianz Stadium, in programma stasera alle ore 21.

Nessun attimo di pausa, nessun respiro per il campionato di Serie A. Stasera la Juventus ospiterà il Genoa di Thiago Motta, reduce dalla bella vittoria casalinga in rimonta contro il Brescia. All’Allianz Stadium il fischio d’inizio è previsto alle ore 21.

Juventus Genoa streaming, ecco dove seguire la partita

Juventus Genoa sarà visibile in esclusiva su Sky, più precisamente sui canali Sky Sport e Sky Sport 1. Sarà possibile seguire il match anche su pc, tablet e smartphone attraverso l’applicazione Sky Go, scaricabile sia su Ios che su Android. Un’altra alternativa è rappresentata dal servizio streaming on demand di Now Tv, che permette di vedere tutta la Serie A in programma su Sky.

Insomma, sarà tante le possibilità per seguire Juventus Genoa. L’attesa sta per finire e non resta che attendere il fischio d’inizio della sfida tra bianconeri e rossoblu. Lo spettacolo è garantito. La Serie A ormai è sempre più entrata nel vivo.

