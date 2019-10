Marchisio, notte di paura per l’ex Juventus: rapina nella sua villa

Notte di paura per l’ex centrocampista della Juventus Claudio Marchisio. Rapina nella sua villa di Vinovo da parte di quattro banditi armati.

Vera e propria notte di paura per Claudio Marchisio. Infatti, come raccontato da ‘La Stampa’, quattro rapinatori con passamontagna e armati di pistole sono entrati nella villa, in zona Vinovo, dell’ex centrocampista della Juventus. Portati via denaro e gioielli, che erano presenti nella cassaforte.

Marchisio, rapina nella sua villa a Vinovo

Marchisio e sua moglie Roberta stavano uscendo dalla propria abitazione per recarsi al campo delle giovanili bianconere. Ed è proprio in quel momento che i quattro rapinatori hanno bloccato i due e li hanno costretti a rientrare in casa, sotto la minaccia di due pistole e un cacciavite. Grande paura per l’ex calciatore della Nazionale, che in seguito all’accaduto è andato subito dalle forze dell’ordine per denunciare l’episodio. Dei quattro banditi, fuggiti con una macchina posteggiata all’esterno del complesso residenziale, si sa però ancora poco e nulla. Insomma, una brutta disavventura per il Principino.

