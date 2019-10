Maurizio Sarri, Juventus Genoa: “Ecco cosa abbiamo sbagliato”

Maurizio Sarri ha parlato alla fine di Juventus Genoa ai microfoni di Sky Sport.

Maurizio Sarri ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo Juventus Genoa: “Abbiamo fatto un primo tempo sotto ritmo con qualche troppo di tocco. Questa è una squadra che noi sapevamo avere un palleggio di ottimo livello, non da squadra di bassa classifica. Nelle fasi di palla alta ci abbiamo messo altri errori. Nella ripresa abbiamo giocato con intensità molto più alta, abbiamo creato tantissimo e il risultato è arrivato alla fine conseguenza delle tante palle create. Ne sfruttiamo poche, concediamo il pareggio alle squadre in maniera banale in questo periodo pochi minuti dopo aver segnato”.

Maurizio Sarri, Juventus Genoa:

Maurizio Sarri si sofferma sugli assenti: “Miralem Pjanic? Dipendeva tutto dal loro tipo di atteggiamento con un trequartista sempre su Bentancur e quindi dovevamo passare da altre zone. Abbiamo fatto a tratti bene prendere campo e a tratti un po’ in maniera superficiale. Solo un attaccante può andare dentro. Higuain? E’ l’unico attaccante che può fare da punto di riferimento, senza di lui riempiamo poco l’area di rigore.”

Su Douglas Costa aggiunge: “Viste le caratteristiche di Dybala e Cristiano Ronaldo siamo più adatti a giocare con il trequartista piuttosto che con i tre davanti, modulo che penalizza i due. Vediamo un attimo come fare, dipenderà dai momenti di forma dei singoli giocatori in certi momenti i nostri giocatori offensivi e da questo dipenderà il modulo. Douglas ha fatto il trequartista allo Shakhtar, però è rientrato da due giorni, non c’è stato modo di provarlo in quel ruolo”.

