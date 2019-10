Romero, prove di Stadium per il difensore: ecco il suo futuro

Il futuro di Romero sarà alla Juventus. Il difensore del Genoa oggi assaggerà quello che sarà il suo stadio. Ecco il suo futuro.

Era luglio quando è stato ufficializzato l’acquisto di Cristian Romero da parte della Juventus. Un innesto importante per i bianconeri, che hanno investito 26 milioni di euro per il difensore argentino. Quest’ultimo è però rimasto al Genoa e oggi per lui saranno prove di Allianz Stadium. Il 21enne infatti giocherà, con la maglia rossoblu, in quello che prossimamente sarà il suo stadio e davanti a quelli che saranno i suoi tifosi.

Romero, prove di Juventus: ecco il futuro del difensore argentino

Ma quando sbarcherà Romero in quel di Torino? La Juventus ha deciso di lasciarlo crescere e maturare in terra ligure. Il suo approdo in maglia bianconera dovrebbe esser rinviato all’estate del 2020. Il sudamericano sta vivendo una stagione da grande protagonista e sta dimostrando di essere assolutamente all’altezza del nostro campionato.

L’idea della società piemontese e quella di fare del classe ’98 l’erede di Chiellini e Bonucci e quindi di puntare su di lui fin dalla prossima stagione, quando l’età dei due difensori sarà avanti di un altro anno. Un piano che potrebbe rivelarsi vincente, vista la costante crescita di Romero. Oggi sarà senza alcun dubbio la prova del nove. L’argentino dovrà dimostrare personalità in quello che sarà il suo stadio. Attesa e curiosità sono le sue parole d’ordine.

