Calciomercato Juventus, occhio a Bentancur: sirene estere per l’uruguaiano

Rodrigo Bentancur si sta ritagliando il suo spazio nella Juventus targata Sarri. Le voci di mercato attorno all’uruguaiano si fanno più insistenti.

Nella partita di ieri Rodrigo Bentancur ha avuto il difficile compito di sostituire e di non far rimpiangere l’assente per infortunio Miralem Pjanic. L’uruguaiano ha disputato una partita più che sufficiente, avendo però anche delle difficoltà. Il 22enne è stato comunque elogiato da Maurizio Sarri e si sta pian piano ritagliando una spazio importante in questa stagione.

Calciomercato Juventus, sirene estere per Bentancur: due club su di lui

Il buon rendimento di Bentancur ha fatto accendere l’interesse di alcun club su di lui. Infatti, secondo quanto riportato dal portale spagnolo ‘Sport’, sarebbero due le squadre su di lui: il Manchester City e il Barcellona. I catalani starebbero seguendo il giocatore da tempo, mentre l’interesse degli inglesi sarebbe un qualcosa di un po’ più recente, con Guardiola che l’avrebbe inserito nella lista dei suoi desideri.

Ciò che colpisce del giovane centrocampista è senza alcun dubbio la sua duttilità. Il sudamericano infatti è in grado di giocare da regista, da mezzala o da trequartista. Ed è proprio per queste caratteristiche che la società bianconera difficilmente si priverà di lui. Bentancur sarà con tutta probabilità uno dei pilastri attorno a cui costruire la Juventus del futuro. Con buona pace dei suoi sempre più numerosi ammiratori ed estimatori.

