Cristiano Ronaldo lascia la Juventus, Calciomercato: già scelta la destinazione?

Il futuro di Cristiano Ronaldo è ancora un autentico rebus e una vera e propria chimera. Ma alcune voci dalla Spagna parlano di una decisione già presa.

“Non si muoverà da Torino“. Con queste parole, pronunciate un po’ di tempo fa, Fabio Paratici ha provato a spegnere le voci di un possibile addio di Cristiano Ronaldo alla Juventus. Eppure il futuro del portoghese continua a essere un autentico rebus e dalla Spagna filtrano indiscrezioni a dir poco clamorose.

Cristiano Ronaldo lascia la Juventus, Calciomercato: destinazione già decisa?

Infatti, secondo quanto riportato e rivelato dal noto portale spagnolo ‘Don Balon’, Cristiano Ronaldo avrebbe già scelto la sua squadra. Quest’ultima sarebbe il Manchester United. La priorità di CR7, una volta scaduta il suo contratto con il club bianconero, sarebbe quindi quello di tornare a giocare in Premier League, indossando per la seconda volta nella sua carriera la maglia dei Red Devils.

Ma, secondo quanto detto sempre dai media spagnoli, il lusitano terrebbe anche in considerazione una possibile offerta del Psg. Insomma, Ronaldo potrebbe davvero lasciare Torino e non concludere la sua incredibile vita calcistica con la Juventus. Ipotesi, voci e chiacchiere che appartengono alla normalità quando si è tra i migliori della storia. Non resta che attendere e scoprire cosa accadrà.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK