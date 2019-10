Doug Vite al limite, la puntata di stasera su Real Time dalle ore 22.30 verterà completamente su questo personaggio già protagonista di una puntata diverso tempo fa.

L’uomo si è definito da solo un “mangione segreto”, perché nasconde sempre la sua voglia di mangiare ma è impossibile farlo con la sua obesità che lo mette in pericolo di vita. La moglie Ashley nota come la loro vita di coppia sia condizionata da questo suo problema e allora gli ha chiesto di cambiare per vivere prima di tutto meglio. Sarà riuscito a farlo? Lo scopriremo oggi in seconda serata su Real Time.

Doug Vite al limite, il “mangione segreto” e la richiesta della moglie

Doug sarà protagonista di Vite al limite. Vedremo una storia molto delicata di un ragazzo che ci farà capire la sofferenza di chi non riesce a vivere l’amore della sua vita. Sarà interessante capire come si comporterà e se avrà la forza di reagire. Ovviamente sono storie non recentissime e quindi su internet popola la ricerca per trovare le reali e attuali condizioni dell’uomo.

Di recente si è parlato molto della morte di Sean un ragazzo che protagonista della trasmissione ha commosso il web e lasciato tutti senza parole. Non sappiamo al momento come è andata a Doug che è un ragazzo sincero e anche molto giovane per la sua condizione. Dentro di sé però ha la voglia di provare a reagire. Vedremo come si comporterà con la moglie Ashley che sarà una motivazione di non poco conto e in grado di sostenerlo nella sua battaglia per la vita.

