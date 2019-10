Juventus, Chiellini si racconta: “Voglio vincere Champions ed Europeo”

Giorgio Chiellini ha rilasciato un’interessante intervista, dove ha toccato tantissimi temi. Queste le parole del difensore della Juventus.

Nonostante stia recuperando da un difficile infortunio, Giorgio Chellini continua a essere un leader della Juventus. A dimostrarlo sono state le sue parole in un’intervista rilasciata ai canali ufficiali della società bianconera. Il difensore ha toccato numerosi temi e tanti argomenti.

Chiellini si racconta: ecco le sue parole

Chiellini si è soffermato in primis sul suo rientro. Queste le sue parole ai microfoni di ‘Juventus Tv’: “Ora faccio tanta palestra e ho ripreso ad allenarmi. Da quanto non ho più le stampelle posso fare una vita normale. Sto vivendo tutto questo come una sorta di di vera e propria sfida“.

Il 35enne ha parlato anche dell’importanza di alcuni traguardi raggiunti: le 500 partite con la Juve, la fascia da capitano con il club piemontese, le 100 partite da capitano della Nazionale. Chiellini però ha ammesso quali siano i suoi prossimi due obiettivi: “Alle vittorie non ci si abitua mai. Mi fa piacere vedere come la Juventus cresca e migliori di anno in anno. I miei prossimi obiettivi? Voglio vincere la Champions con la Juventus e l’Europeo con l’Italia. E punto anche alla stella di scudetti. Se succedesse anche solo una di queste cose sarei davvero molto felice. Ciò che conta comunque e sempre dare il massimo e non avere mai rimpianti. Il mio futuro? Sento di poter giocare ancora un paio di anni“. Parole da leader e da capitano vero. Anche fuori dal campo.

