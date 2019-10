Pagelle Milan Spal, tutti i voti della partita del match di San Siro tra rossoneri e spallini. Quante delusioni tra gli uomini di Pioli.

Milan Spal è il match che ha fatto calare il sipario sulla decima giornata di Serie A. I rossoneri erano alla ricerca di una vittoria per uscire dal tunnel e per scacciare la crisi di risultati. Ecco le pagelle della sfida di San Siro tra rossoneri ed emiliani:

Donnarumma 6

Duarte 6

Musacchio 6,5

46′ Calabria 6

Romagnoli 6,5

Theo Hernandez 6,5

Paquetà 6

Bennacer 5,5

Kessie 5,5

Castillejo 5,5

57′ Suso 7

Piatek 5,5

Calhanoglu 5,5

Pagelle Milan Spal ci portano ad analizzare i voti della squadra di Semplici:

Berisha 6

Cionek 5,5

Vicari 5

Tomovic 5,5

Strefezza 6

Kurtic 5,5

Murgia 6

Missiroli 6

Reca 5,5

Petagna 6

Floccari 6

Pagelle Milan Spal, i migliori e i peggiori del match

Pagelle Milan Spal ci portano ad analizzare le prestazioni di alcuni singoli. In casa rossonera hanno deluso le novità rappresentate da Bennacer e Castillejo. Male anche Piatek, che sembra davvero essersi smarrito e non riuscire a trovare più la via del gol. Bene invece Suso, entrato dalla panchina con il piglio, la voglia e la determinazione giusta. Positiva anche la partita di Duarte.

Nella Spal sufficienti le prestazioni di Floccari e Petagna. Quest’ultimo ha provato a impensierire e a mettere in difficoltà praticamente da solo la difesa del Milan. Serata negativa per Kurtic, che non è quasi riuscito a entrare in partita e nel vivo della manovra della squadra emiliana. E tutto questo si è fatto sentire in modo pesante nell’economia della partita degli uomini di Semplici.

