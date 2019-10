Zanolo è tornato a brillare. E la Juventus non ha mai smesso di pensare al gioiello della Roma: assalto la prossima estate?

Erano piovute anche delle critiche, ma la risposta del campo è stata immediata e puntuale. La stella di Nicolò Zaniolo è tornata prepotentemente a brillare. Il 20enne della Roma ha infatti realizzato tre gol nelle ultime tre partite, tornando assoluto e indiscusso protagonista in maglia giallorossa. Ed ecco che le voci sul suo futuro tornano a rimbalzare con prepotenza.

Zaniolo alla Juventus, Calciomercato: Paratici sogna il giallorosso

D’altronde non è un mistero che il giocatore dei giallorossi piaccia e non poco alla Juventus. Il centrocampista è infatti un vero e proprio pallino di Fabio Paratici. Il dirigente dei bianconeri sarebbe davvero disposto a fare follie per portare in quel di Torino il buon Nicolò.

Ma quale sarà quindi il destino di Zaniolo? Difficile dirlo ora, ma senza alcun dubbio la Vecchia Signora resta alla finestra, studiando l’evolversi della situazione del classe ’99. La prossima estate potrebbe essere quella buona e giusta per sferrare l’assalto finale e definitivo. Resta però da capire la volontà della Roma. Difficilmente infatti i capitolini si priveranno di quello che è un loro pilastro. Nel mercato però ci possono essere anche offerte irrinunciabili. E probabilmente è soltanto di fronte a quella che i giallorossi sarebbero costretti a cedere.

