Calciomercato Juventus, Conte “ruba” un gioiello ai bianconeri

Antonio Conte ora è l’allenatore dell’Inter e vorrebbe compiere un “furto” calcistico ai bianconeri: le ultime news di calciomercato Juventus.

Antonio Conte e l’Inter di Beppe Marotta studiano lo sgarbo alla Juventus dopo quello che è già avvenuto in estate con Romelu Lukaku, finito alla corte dei nerazzurri. Stiamo parlando di Rakitic, talento del Barcellona che non sta vivendo esattamente un’annata straordinaria tra le fila dei blaugrana e che vorrebbe ben presto cambiare aria. Sarà duello al vertice della classifica e nel calciomercato per lui.

Calciomercato Juventus, Conte soffia Rakitic? Le ultime

Al momento è ancora tutta una trattativa in divenire ma una cosa però è certa: Antonio Conte vuole a tutti i costi Rakitic per rinforzare la mediana dei nerazzurri. Fabio Paratici, però, venderà cara la pelle e proverà allo stesso tempo a riportarsi in vantaggio.

L’obiettivo, infatti, è quello di portare il croato alla corte di Maurizio Sarri già nel calciomercato di gennaio, fatto molto difficile, ma la sensazione è che qualcosa si muoverà in maniera più concreta a giugno. La battaglia, però, è già iniziata.

