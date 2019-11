Calciomercato Juventus, vice Higuian cercasi: tutti i nomi

Il calciomercato Juventus di gennaio sarà caratterizzato dalla ricerca quasi disperata da parte di Fabio Paratici di un vice Higuain: tutti i nomi.

Fabio Paratici vuole fare un regalo low-cost alla Juventus ed a Maurizio Sarri nella prossima sessione di calciomercato: vuole regalare ai bianconeri un vice-Higuain, soprattutto dopo l’addio ormai pressoché certo di Mario Mandzukic. Tutti i nomi al vaglio dei dirigenti.

Calciomercato Juventus, Petagna vice Higuain?

Al momento il primo nome sulla lista è una soluzione low-cost che porterebbe in Italia e si tratta di Andrea Petagna, prima punta di peso, rapace d’area classe 1995 ma anche in grado di svariare su tutto il fronte come già dimostrato ampiamente all’Atalanta dove componeva una coppia fenomenale col Papu Gomez.

Mario Manduzic, del resto, è ormai sempre più lontano dalla Vecchia Signora ed a gennaio non è da escludere una sua rescissione consensuale del contratto nel momento in cui, magari, non si riuscisse a trovare un accordo per una sua cessione.

