Probabili Formazioni Torino Juventus: Sarri fa una scelta estrema

Le ultime news sulle probabili formazioni Torino Juventus parlano di un derby della Mole in cui Maurizio Sarri farà una scelta “estrema” in attacco.

Ci aspettiamo una novità davvero interessante tra le fila della Juventus nel derby della Mole di Torino: si tratta di una soluzione che abbiamo visto poche volte quest’anno in avanti ma che, allo stesso tempo, rappresenta un vero e proprio segnale del fatto che i bianconeri giocheranno all’attacco. Ci sarà infatti, probabilmente, un tridente composto da Higuain, Dybala e Cristiano Ronaldo.

Probabili Formazioni Torino Juventus: chi gioca nel Derby della Mole?

Al momento i granata dovrebbero scendere in campo, stando alle ultime news sulle Probabili Formazioni Torino Juventus, con Sirigu tra i pali, Izzo in difesa sul centro destra, Nkoulou in mezzo e Lyanco a completare il reparto.

A centrocampo invece Ola Aina e Laxalt saranno gli esterni, con Baselli, l’ex di turno Rincon e Meité in mezzo. In avanti invece spazio a Belotti accanto a Verdi, con Zaza in panchina.

I bianconeri di Sarri risponderanno con un ultra offensivo 4-3-3 dove Szczesny sarà tra i pali, Cuadrado terzino destro, Danilo a sinistra, mentre Demiral dovrebbe fare coppia con De Ligt in mezzo in uno strano turn-over.

A centrocampo Bentancur sarà in cabina di regia, con Khedira e Matuidi ai suoi lati. In avanti invece spazio al tridente pesante composto da Higuain in mezzo, Cristiano Ronaldo a destra e Dybala a sinistra.

Torino (3-5-2): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Lyanco; Ola Aina, Baselli, Rincon, Meité, Laxalt; Belotti, Verdi.

Juventus (4-3-1-2): Szczesny; Cuadrado, Demiral, De Ligt, Danilo; Khedira, Bentancur, Matuidi; Dybala, Higuain, Cristiano Ronaldo.

