Video Bologna Inter highlights: i gol e le immagini salienti della partita

Video Bologna Inter highlights: tutte le immagini della partita dello stadio Dall'Ara, secondo anticipo dell'undicesima giornata di Serie A.

Bologna Inter è stato il secondo anticipo di quest’undicesima giornata di Serie A. Allo stadio dall’Ara è andato in scena un match avvincente, appassionante, emozionante e con continui ribaltamenti di fronte.

Video Bologna Inter highlights: le immagini salienti della partita

I nerazzurri volevano continuare a mettere pressione alla Juventus, conquistando il bottino pieno anche in una trasferta difficile come quella contro i felsinei. Questi ultimi però dal canto loro avevano l’obbligo di riscattare il rocambolesco ko arrivato sul campo del Cagliari nel turno infrasettimanale. Insomma, gli ingredienti erano davvero i migliori e in campo si è vista tigna, voglia di vincere e determinazione. Un mix che ha garantito spettacolo e adrenalina.

Nel video highlights di Bologna Inter si potranno vedere tutte le azioni salienti, i gol della partita e la sintesi di un match che metteva in palio tre punti fondamentali e di grande importanza da ambo le parti. Il sogno scudetto e una salvezza tranquilla e senza alcun patema d’animo passavano senza alcun dubbio da questa interessantissima sfida tra emiliani e meneghini. E chi ha avuto la fortuna di guardarla di certo non è rimasto deluso.

