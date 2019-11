Video Torino Juventus highlights: i gol e le immagini salienti della partita

Video Torino Juventus highlights: tutte le immagini della partita dello stadio Olimpico, anticipo serale dell’undicesima giornata di Serie A. Clicca qui per vedere la sintesi.

Torino Juventus è stato l’anticipo serale dell’undicesima giornata di Serie A. Il derby della Mole non ha deluso le aspettative. Le due squadra infatti hanno giocato a viso aperto, cercando entrambe di fare la propria partita.

Video Torino Juventus highlights: le immagini salienti della partita

I bianconeri avevano il compito di confermare il primato in classifica, respingendo gli assalti dell’Inter. Di fronte però c’era un avversario ferito e in grossa difficoltà di gioco e di risultati. In una stracittadina però poteva venire fuori l’orgoglio, il carattere e la voglia di non mollare e di non arrendersi. Gli uomini di Mazzarri hanno comunque dato tutto, nonostante la superiorità tecnica dell’avversario. La Juventus ha giocato sulla forza dei suoi singoli, che molto spesso sono riusciti a fare la differenza per il risultato finale.

Nel video highlights di Torino Juventus si potranno vedere tutte le azioni salienti, i gol della partita e la sintesi di un match che ha avuto come sempre un sapore particolare. D’altronde un derby non è e non sarà mai una partita come tutte le altre. E chi oggi si è dato battaglia in campo lo sa fin troppo bene.

