Allegri al Bayern Monaco: l’ex Juventus sostituisce Kovac?

Massimiliano Allegri è pronto a sostituire Kovac al Bayern Monaco? L’ex allenatore della Juventus potrebbe andare in Bundesliga, le ultimissime news.

Massimiliano Allegri potrebbe approdare al Bayern Monaco nelle prossime settimane. Dopo il pesantissimo ko della formazione oggi allenata da Kovac per 5-1 contro l’Eintracht Francoforte, infatti, il Bayern Monaco potrebbe subire un cambio in panchina.

Allegri al Bayern Monaco, Calciomercato: sostituisce Kovac?

Il nome numero uno potrebbe essere proprio l’ex Juventus che, tuttavia, dovrà attendere ancora la doppia sfida di Champions League che aspetta i tedeschi: se anche questo doppio confronto non dovesse andare, allora il tecnico ex bianconero abbraccerà questo nuovo progetto, con buona pace del Manchester United che già dalla scorsa estate aveva fatto un serio tentativo per portarlo in Inghilterra.

