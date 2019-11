Demiral potrebbe lasciare la Juventus nel calciomercato di gennaio: sono pronte tre opzioni e altrettante offerte per il difensore che chiede spazio.

Chiede tanto spazio, molto di più, Demiral. Il difensore centrale classe 1998, dopo un inizio di stagione davvero difficile, potrebbe già cambiare maglia a gennaio. La Juventus, infatti, è sceso in campo soltanto una volta contro la Spal ad inizio campionato non convincendo i critici, mentre nella gara contro il Genoa nel turn-over Sarri ha mandato in campo Rugani e non lui: nel calciomercato di gennaio arriveranno probabilmente tre offerte da parte di alcuni top club.

Demiral lascia la Juventus, Calciomercato: tre offerte a gennaio

Demiral potrebbe quindi dire già addio, magari a titolo definitivo, alla Juventus. Il Manchester United e l’Arsenal lo hanno notato e potrebbero arrivare già questo inverno.

La terza formazione è il Genoa, quasi come per ironia della sorte, ma con i rossoblu che lo potrebbero prendere in prestito secco per dargli continuità.

Staremo a vedere che cosa accadrà ma una cosa è certa: il ragazzo vuole giocare e oggi, nonostante l’infortunio di Chiellini, sembra essere diventato la quinta scelta per Sarri.

