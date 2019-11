Emre Can Juventus, è addio? Calciomercato: futuro in Premier League

Emre Can è pronto a dire addio alla Juventus nella sessione di calciomercato di gennaio: il suo futuro infatti sarà probabilmente in Premier League.

E’ ormai pressoché scontato -o quasi- l’addio di Emre Can alla Juventus nel calciomercato di gennaio. Il centrocampista classe 1994 infatti non sta più trovando spazio e anche nelle gare in cui è stata palese la volontà da parte di Maurizio Sarri di fare turn-over, il ragazzo è stato in panchina per tutto il tempo.

Emre Can Juve addio, Calciomercato: Manchester United a gennaio?

Tutte queste decisioni a lui avverse non sono piaciute per nulla al ragazzo e al suo entourage che a gennaio dirà addio: per lui la Premier League, in particolar modo al Manchester United, sembra essere la strada più percorribile.

I Red Devils avevano già provato a portarlo tra le fila dei Red Devils due anni fa ma senza riuscirci: adesso potrebbe essere la volta buona.

