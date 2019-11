Milan Lazio formazioni ufficiali: ecco le scelte di Stefano Pioli e Simone Inzaghi. L’allenatore rossonero ritrova la sua ex squadra.

Milan Lazio sarà il posticipo serale dell’undicesima giornata di Serie A. Allo stadio San Siro andrà in scena uno dei match più attesi di questo turno. Rossoneri e biancocelesti vogliono assolutamente conquistare i tre punti.

Milan Lazio formazioni ufficiali: le scelte di Pioli e inzaghi

Pioli punta sul consueto 4-3-3, con Suso, autore del gol vittoria contro la Spal. Piatek e Calhanoglu in avanti. A centrocampo torna Biglia dal 1′, mentre in difesa c’è la conferma di Duarte. Inzaghi invece si affida a uno scatenato Immobile, supportato da Correa. A centrocampo torna titolare Lazzari. In difesa spazio a Bastos.

Ecco le formazioni ufficiali di Milan Lazio:

Milan (4-3-3): Donnarumma; Calabria, Duarte, Romagnoli, Theo Hernandez; Paquetà, Biglia, Kessie; Suso, Piatek, Calhanoglu. All. Pioli.

Lazio (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Bastos; Lazzari, Luis Alberto, Leiva, Milinkovic-Savic, Lulic; Correa, Immobile. All. Inzaghi.



