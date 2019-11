Milan Lazio streaming, diretta live: come seguire la partita online

Milan Lazio streaming, diretta live della partita online: ecco come si potrà seguire il match dello stadio San Siro, in programma alle ore 20:45.

Sarà Milan Lazio il posticipo serale dell’undicesima giornata di Serie A. Allo stadio San Siro si sfidano due squadre che hanno l’obiettivo di centrare un piazzamento europeo in questo campionato. Il fischio d’inizio è previsto per le ore 20:45.

Milan Lazio streaming, diretta live: ecco come seguire la partita

Milan Lazio sarà visibile in esclusiva su Sky. Sarà possibile anche seguire il match su pc, smartphone e tablet, grazie all’applicazione Sky Go, scaricabile su Ios e Android. L’altra alternativa è Now Tv, servizio di streaming online on demand collegato a Sky e che permette di seguire la Serie A.

Insomma, rossoneri e biancocelesti sono pronti a dare spettacolo e a battagliare fino all’ultimo pallone. Gli uomini di Pioli e quelli di Inzaghi andranno alla caccia del grande risultato e dei tre punti. Non resta che mettersi comodi e godersi il match che chiuderà il programma di questa intensissima e per nulla scontata giornata di campionato. Tutto può essere ancora in bilico. La Serie A sta sempre più entrando nel vivo.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK