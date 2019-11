Calciomercato Juventus, fissato il prezzo di Bentancur

Bentancur è uno dei prospetti più interessanti in casa Juventus. il giovane centrocampista uruguaiano è al centro di voci di mercato.

Rivoluzione. Potrebbe esser questa la parola per descrivere quello che potrebbe accadere al centrocampo della Juventus. Tanti i giocatori con le valigie pronte e che potrebbero lasciare i bianconeri, creando così un tesoretto importante da investire poi nel mercato in entrata. Tra i sacrificabili potrebbero esserci Rodrigo Bentancur.

Bentancur, ecco quanto chiede la Juventus per la cessione

L’uruguaiano, come riportato e rivelato dall’edizione odierna di ‘Tuttosport’, potrebbe decidere di cambiare una volta finita questa stagione. L’obiettivo è senza alcun dubbio quello di crescere ulteriormente e di giocare con maggiore continuità La sua destinazione? La squadra più interessata, come dicono le indiscrezioni filtrate le scorse settimane, sarebbe il Manchester City di Pep Guardiola. Gli inglesi sembrano infatti pronti a fare follie per Bentancur.

Ma quale sarà la strategia della Juventus? La Vecchia Signora vorrebbe puntare su un giocatore dal futuro assicurato. L’uruguaiano, nonostante i 22 anni, ha dimostrato personalità e qualità. Un’offerta importante però potrebbe far vacillare e cambiare radicalmente la situazione. I piemontesi però non sarebbero disposti a cederlo per meno di 45 milioni di euro. Una cifra importante, ma che qualcuno in Inghilterra potrebbe esser disposto a investire.

