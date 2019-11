Khedira rinnovo, calciomercato Juve: questione di ingaggio

Sami Khedira ed il rinnovo con la Juve più complicato del previsto: è tutta una questione di ingaggio, ma anche di progetto per lui. Andrà via a gennaio?

Il futuro di Sami Khedira potrebbe essere ancora alla Juventus oppure no, ma il rinnovo non sarà -solo- una questione di ingaggio. Le ultimissime news di calciomercato Juve parlano di un prolungamento che non dipenderà soltanto da una mera questione di denaro ma, al contrario, dipenderà anche dal progetto che Maurizio Sarri avrà in testa per lui, ovviamente con la società di Corso Galileo Ferraris.

Khedira rinnovo, calciomercato Juve: ingaggio e non solo

Al momento le offerte per lui dall’estero non sono arrivate in maniera ufficiale ed il motivo è molto semplice: il suo ingaggio è davvero elevatissimo per tutti i club che avevano palesato interesse nei suoi confronti.

Per questo motivo, dopo l’avvio di stagione che è stato significativo ed importante, il ragazzo potrebbe rimanere a Torino.

