Matuidi lascia la Juventus, Calciomercato: sirene turche per il francese

Matuidi in questi primi mesi si è dimostrato un vero e proprio pilastro della nuova Juventus targata Maurizio Sarri. Il centrocampista francese però è sempre al centro di continue e costanti voci di mercato. Le ultime parlano di un possibile interesse dei turchi del Fenerbahce.

Matudi, il Fenerbahce ci prova per il francese

Il contratto di Matuidi andrà in scadenza nel 2020 e la società bianconera starebbe pensando al rinnovo per trattenere il giocatore transalpino. L’ipotesi di un addio però non è mai tramontata. Infatti, secondo quanto riportato dai media francesi, nella trattativa per il prolungamento, potrebbe inserirsi il Fenerbahce. L’obiettivo di quest’ultimo sarebbe quello di offrire al francese un contratto biennale a cifre importanti.

Restano quindi da capire le intenzioni della società bianconera, che difficilmente si lascerà sfuggire uno dei suoi pilastri. Sarri starebbe spingendo per il rinnovo. Matuidi d’altronde ha dimostrato che, nonostante i 32 anni, può ancora dare e dire tanto. Il suo futuro però è ancora tutto da decidere e da scrivere. E potrebbe parlare turco. I prossimi mesi saranno fondamentali. Tutto potrebbe radicalmente e incredibilmente cambiare.

