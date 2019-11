Rabiot lascia la Juventus, Calciomercato: la madre spinge per l’addio

Rabiot fino al momento è stata una grande delusione. Il francese potrebbe lasciare la Juventus sulla spinta della madre procuratrice.

Adrien Rabiot è stato sicuramente, quantomeno fino a questo momento, una delle più grandi delusioni della stagione della Juventus. Il centrocampista francese è arrivato in estate e da lui ci aspettava tanto. L’ex Psg però non è ancora riuscito a integrarsi negli schemi tattici di Maurizio Sarri. Ed è per questo che l’ipotesi di un addio immediato starebbe prendendo sempre più corpo.

Rabiot, addio alla Juventus sempre più vicino?

Rabiot, secondo quando riportato dalla stampa francese, potrebbe lasciare la Juventus già nel mese di gennaio. A spingere per questa soluzione sarebbe soprattutto la mamma e procuratrice Veronique, che non avrebbe ben digerito lo scarso utilizzo del suo assistito.

Gli stessi media transalpini hanno rivelato e riportato di contatti già avviati con il Barcellona. La pista più calda sarebbe però quella che porterebbe al Tottenham. La soluzione londinese potrebbe quindi davvero essere la più gradita. Resta però da capire la volontà della società bianconera. Quest’ultima vorrebbe ancora puntare sul giocatore, ma con gli Spurs potrebbe nascere un vero e proprio asse di mercato, che potrebbe avere come protagonista, oltre a Rabiot, Eriksen, vecchio pallino di Fabio Paratici. Insomma, tanti tasselli potrebbero incastrarsi alla perfezione.

