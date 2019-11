Napoli Salisburgo streaming, grazie alla tecnologia potremmo seguire online la partita del San Paolo in diretta live. Staremo a vedere chi vincerà.

La diretta sarà trasmessa in esclusiva da SkySport, dunque in streaming la potranno seguire solo gli abbonati grazie all’applicazione di Sky Go. Ovviamente tutti gli altri modi di seguirla in streaming sono illegali e per questo sanzionabili dalla legge. Sarà dunque interessante vedere poi domani i numeri dal punto di vista degli ascolti.

Napoli Salisburgo streaming, segui la partita in diretta

Napoli Salisburgo streaming su Sky Go mentre l’altra gara italiana di questo martedì di Champions League è un Dortmund Inter che andrà in onda in chiaro su Canale 5. La serata dunque sarà piena di emozioni per gli appassionati di calcio, ma andiamo a scoprire qualcosa in più in merito al match.

Le probabili formazioni

Ecco le probabili formazioni di Napoli Salisburgo:

NAPOLI (4-4-2): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Callejon, Zielinski, Fabian Ruiz, Insigne; Milik, Lozano. All. Ancelotti.

SALISBURGO (4-4-2): Coronel; Kristensen, Ramalho, Wober, Ulmer; Minamino, Januzovic, Mwepu, Szoboszlai; Haaland, Hwang. All. Marsch.

Le quote

Interessante è anche fare un ragionamento sulle quote della partita del San Paolo. Tutti sembrano essere concordi sul dare favorita la squadra di Carletto Ancelotti anche se non sta attraversando un buon momento. Probabile che si ragioni in merito al fatto che il fattore campo potrebbe diventare molto importante. Bet365 quota il segno 1 a 1.80. Decisamente più alto è il segno X che va dai 4.20 di Bet365 ai 4.30 di Unibet. Infine la vittoria degli austriaci, col segno 2, oscilla tra 3.80 e 4.04.

