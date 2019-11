Video Napoli Salisburgo highilights: i gol e le immagini salienti della partita

Video Napoli Salisburgo highlights: i gol e le immagini salienti della partita andata in scena tra i partenopei e gli austriaci. Clicca qui per vedere la sintesi.

Napoli Salisburgo è un match che ha detto molto sul futuro europeo della squadra di Carlo Ancelotti. Gli azzurri non stanno vivendo un buon momento e la sfida di oggi poteva essere un crocevia stagionale e non solo per l’avventura in Champions League.

Video Napoli Salisburgo highlights: le immagini della partita

La squadra partenopea poteva sicuramente basarsi e fare leva sulla bella vittoria in terra austriaca. Il Salisburgo si è però dimostrata ancora una volta una squadra tosta, di qualità, di personalità e molto difficile di affrontare. Il Napoli ha dovuto tirar fuori l’orgoglio per restare in partita e per non complicare ancor di più la sua situazione.

Nel video highlights di Napoli Salisburgo si potranno vedere tutte le azioni salienti, i gol della partita e la sintesi di un match che metteva in palio tre punti fondamentali per la qualificazione agli ottavi di finale di Champions League. Per gli uomini di Ancelotti era davvero vietato sbagliare per riscattarsi dopo tanti risultati non troppo positivi. E il San Paolo di stasera era sicuramente il palcoscenico giusto. Le notti europee d’altronde hanno sempre una sapore particolare.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK