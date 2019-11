Infortunio Dybala, Lokomotiv Juventus: la Joya non ce la fa

L’infortunio di Paulo Dybala aveva fatto parlare la vigilia di Lokomotiv Juventus e la Joya, nonostante la convocazione, non ce la farà.

In settimana il ragazzo si era allenato a parte e nonostante il suo problema non fosse grave come quello di Matthjis De Ligt stasera non ci sarà. Sky Sport specifica come il calciatore argentino partirà dalla panchina, vista la sua non eccellente condizione fisica. Nonostante questo avrà comunque la possibilità di tornare utile nella ripresa qualora ce ne sarà bisogno.

Infortunio Dybala, Lokomotiv Juventus: dubbio sulla trequarti

Il dubbio per Lokomotiv Juventus però non riguarda l’infortunio di Dybala. La zona nevralgica del campo è quella legata al trequartista. Federico Bernardeschi non sta convincendo e potrebbe prendere il suo posto Aaron Ramsey. Non si può escludere la possibilità di vedere in quella zona di campo, con la libertà di svariare, il brasiliano Douglas Costa ormai pienamente recuperato.

