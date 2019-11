Lokomotiv Mosca Juventus streaming: dove vederla in diretta online

Lokomotiv Mosca Juventus streaming: dove vedere la partita in diretta tv e online. Questa è la prima di ritorno della fase a gironi di Champions League.

La partita di Champions League Lokomotiv Mosca Juventus sarà visibile in diretta tv a partire dalle 18:55, questo l’orario del calcio d’inizio, solo ed esclusivamente su Sky ai canali Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport (canale 251) del satellite di Murdoch.

Il match dei bianconeri in Europa, primo del girone di ritorno, sarà possibile seguirlo anche in streaming live su Sky Go, che darà l’opportunità ai tifosi della Vecchia Signora e non solo di guardare l’incontro su pc, tablet e smartphone gratis: basterà semplicemente aver sottoscritto un abbonamento per poi accedere con le giuste credenziali.

Lokomotiv Mosca Juventus streaming: dove vederla in diretta tv e online

La partita sembra essere davvero intrigante soprattutto per gli obiettivi che ci sono in palio. Da una parte la Vecchia Signora dovrà necessariamente cercare di mantenere la vetta della classifica, ma l’infortunio di De Ligt ed il conseguente esordio dal 1′ di Demiral in Champions League (favorito su Rugani) non fanno dormire sonni tranquilli ai tifosi.

Dall’altra parte, inoltre, c’è una formazione che, nonostante i mezzi tecnici non particolarmente elevati, è una formazione compatta e, soprattutto, allenata da un coach esperto come Samin che anche all’andata ha messo non poco in difficoltà la compagine italiana.

Staremo a vedere che cosa succederà e, soprattutto, se i bianconeri riusciranno ad ottenere ancora i 3 punti e mantenersi in vetta alla classifica.

