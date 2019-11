Sarri, Lokomotiv Juventus: “Ecco perché ho cambiato Ronaldo”

Maurizio Sarri ha parlato dopo il fischio finale di Lokomotiv Juventus 1-2. Queste le parole dell’allenatore dei bianconeri.

Una prestazione non di altissimo livello, ma una vittoria di quella che pesano tanto. La Juventus espugna il campo del Lokomotiv Mosca e vola agli ottavi di Champions League. A commentare il match è stato Maurizio Sarri.

Sarri, le sue parole dopo Lokomotiv Juventus

L’allenatore dei bianconeri ha parlato ai microfoni di ‘Sky Sport’. Queste le sue parole: “Quella di oggi non è stata una delle nostre migliori prestazioni. Abbiamo perso troppe palle e concesso molte ripartenze. Ci abbiamo comunque messo il carattere, vincendo grazie a un gran gol di Douglas Costa. Il brasiliano trequartista? Non è al top, ma sta crescendo. Un giocatore con la sua qualità può giocare in qualsiasi posizione“.

Sarri ha poi sottolineato il valore del risultato e della qualificazione, soffermandosi poi però sull’importanza di arrivare primi nel girone. Impossibile non parlare di Cristiano Ronaldo, che oggi è stato sostituito: “Lui era arrabbiato perché non stava benissimo. Aveva un piccolo fastidio al ginocchio e l’adduttore gli si sovraccarica con troppa facilità. Per questo nel primo tempo era nervoso. Ho visto un’accelerazione che non mi è piaciuta. Ho avuto paura che si facesse male e l’ho tolto“.

